Dal Titolo V della Costituzione alla riforma della giustizia la storia dei referendum in Italia

L'Italia ha una lunga tradizione di referendum, con consultazioni popolari che risalgono a diverse epoche della sua storia. Dal Titolo V della Costituzione alla recente riforma della giustizia, sono stati indetti numerosi voti che coinvolgono i cittadini su temi di varia natura. Queste consultazioni sono state promosse in momenti diversi e hanno avuto un ruolo importante nel sistema politico italiano.

AGI - L'Italia ha una storia lunga di consultazioni popolari. A partire dalla 'chiamata' alle urne dei cittadini il 2 giugno del 1946 per scegliere la forma istituzionale dello Stato, monarchia o Repubblica, fino al referendum del 22 e 23 marzo per far decidere ai cittadini se confermare o meno la riforma sulla separazione delle carriere dei magistrati. Dal lontano '46 gli elettori finora sono stati chiamati ad esprimersi su ben 77 quesiti referendari, di cui 72 abrogativi, 1 consultivo e quattro costituzionali (che diventano 5 con quello che si svolgerà domenica e lunedì prossimi). La prima consultazione popolare su una... 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Dal Titolo V della Costituzione alla riforma della giustizia, la storia dei referendum in Italia Articoli correlati Leggi anche: Sì alla riforma della giustizia, Morace: "I governi passano ma la Costituzione resta" Referendum giustizia, il no di Landini alla riforma: “Disegno politico del governo per mettere in discussione costituzione e democrazia”“La maggioranza dei cittadini italiani se parli di separazione delle carriere non sa di cosa stai parlando, ma sa perfettamente, invece, se ad... La riforma della giustizia spiegata da Giorgia Meloni in due minuti. Una raccolta di contenuti su Dal Titolo Temi più discussi: I referendum costituzionali: dal Titolo V al taglio dei parlamentari; Riordino dei tecnici: il pasticciaccio brutto di viale Trastevere; Misp con rifiuti in situ: serve il D.Lgs. n. 36/2003?; La rigenerazione urbana a visione limitata. A 25 anni dal nuovo Titolo V. SCHEDA = I referendum costituzionali, da Titolo V a GiustiziaUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it I referendum costituzionali: dal Titolo V al taglio dei parlamentariIl primo risale al 7 ottobre 2001, quando gli elettori furono chiamati a confermare la riforma del Titolo V, voluta dal centrosinistra per ampliare le competenze delle Regioni. Il sì prevalse, segnand ... ansa.it #GrandeFratello: #PerlaVatiero ha scritto un libro dal titolo: La voce di Perla. facebook UNINT organizza l’evento dal titolo “La gestione degli aspetti pratici della professione di interprete: un confronto con professionisti del settore” che si terrà il 1° aprile 2026 dalle ore 10:00 in aula 8 e in live streaming. Scopri di più: unint.eu/eventi/la-gest… x.com