Referendum Giustizia boom di affluenza alle urne vince il NO

Si sono tenute il 22 ed il 23 marzo le votazioni sul Referendum della Giustizia, vi é stato un vero e proprio boom di affluenza alle urne, il dato definitivo si attesta intorno al 58.9%, il popolo ha deciso di far sentire la propria voce su un tema tutt’altro che facile. In 17 Regioni su 20 ha vinto il NO con numeri ben sopra le aspettative, e vince anche in tutte le grandi città. Si schierano a favore della riforma della giustizia tre regioni: Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Di seguito i dati Regione per regione che riprendiamo da Collettiva, Cgil. Riforma giustizia: Nordio rammaricato, i dati Regione per Regione. I primi commenti a caldo post esiti del referendum, Nordio: “ Prendo atto con rispetto della decisione del popolo sovrano”. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

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Referendum Giustizia: le BUGIE di chi vota SÌ e chi vota NO

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Temi più discussi: Boom di votanti al referendum: alle 23 l’affluenza è al 46%. Record al Nord, il Sud arranca; Referendum Giustizia, affluenza record a Roma nel primo giorno di voto: alle urne il 51,52% degli elettori; Referendum sulla giustizia, boom di partecipazione nel paese di Fausto Coppi; Referendum, l'Italia al voto. Affluenza boom: il 46% alle 23.

Referendum Giustizia, l’affluenza alle ore 12: boom di votanti. I DETTAGLI regione per regioneAlle ore 12, secondo i primi dati ufficiali diffusi dal Ministero dell’Interno, l’affluenza alle urne per il Referendum sulla Giustizia si attesta ad oltre il 14,92%. Un vero e proprio boom di votanti ... strettoweb.com

Referendum sulla giustizia. Spezia e Liguria dicono no. Boom di cittadini ai seggiContro la riforma oltre il 57% dei votanti (il 55% in provincia). Imperia controtendenza. A Genova il fronte anti-revisione supera il 64% dei suffragi. Tutti i numeri e le reazioni. lanazione.it

LabTv. . La riforma della giustizia torna al mittente. Il referendum confermativo della proposta del Governo naufraga in modo netto. La vittoria del fronte del No appare larga e 15 regioni italiane su 20 si sono espresse in maniera assai netta - facebook.com facebook

#intanto Referendum giustizia, Mulè: "Ci sono scene al tribunale di Napoli che non avrei mai voluto vedere..." #maratonamentana x.com