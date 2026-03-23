Referendum giustizia boom di affluenza nel Comasco | Como oltre il 60% urne chiuse I dati città per città

Urne chiuse anche nel Comasco per il referendum sulla giustizia e il dato che emerge è netto: l’affluenza è stata molto alta in tutta la provincia. Il dato complessivo si attesta al 61,97%, mentre Como città supera il 61%, confermando una partecipazione sostenuta su tutto il territorio. In molti comuni si registrano percentuali ancora più elevate, con diversi centri oltre il 65% e picchi che superano anche il 70%. Un risultato che evidenzia un coinvolgimento diffuso degli elettori, sia nei principali centri sia nei paesi più piccoli. Nei comuni più popolosi, Mariano Comense chiude al 62,24%, Erba al 63,15%, mentre Cantù si ferma al 59,76%. Bene anche Cernobbio (65,52%), Cabiate (66,70%) e Inverigo (66,39%). 🔗 Leggi su Quicomo.it

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#intanto Referendum giustizia, Paolo Mieli: "Sarebbe la mia prima previsione sbagliata, ma vedrei tutti i voti scrutinati...". #maratonamentana x.com