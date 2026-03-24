Referendum Giustizia Belpietro contro i giudici nel suo editoriale di fuoco | Si prendono i pieni poteri

Maurizio Belpietro, in un editoriale scritto su La Verità, si è scagliato contro i giudici dopo il trionfo del “no” al referendum sulla giustizia. Il giornalista ha sostenuto che la sinistra si è intestata la vittoria, che “invece è solo delle toghe”, arrivando a dire che queste si stanno prendendo “i pieni poteri“, locuzione che fu utilizzata da Benito Mussolini e che, tra l’altro, è stata usata anche in passato da Matteo Salvini, quando il leader della Lega volava nei sondaggi. Referendum sulla giustizia, Belpietro contro i giudici: "Hanno vinto loro, non la sinistra" Belpietro: "Ha perso la politica contro la magistratura" Locuzione... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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