Referendum giustizia scontro senza tregua Meloni | Basta fango Conte | Punta ai pieni poteri

Il referendum sulla giustizia ha acceso un acceso scontro tra Meloni e Conte. Meloni ha accusato i suoi avversari di gettare fango, mentre Conte ha accusato il governo di cercare pieni poteri. La polemica si intensifica, con entrambe le parti che si scambiano dure critiche. Il presidente della Repubblica ha ricordato l’importanza di rispettare le istituzioni, chiedendo che il Csm resti al di fuori delle polemiche politiche. La tensione resta alta, con le discussioni che continuano a dividere le forze politiche.

“Giuste e doverose” le parole del presidente della Repubblica “sul rispetto tra istituzioni ” e anche il suo richiamo affinché “un’istituzione come il Csm si mantenga estranea dalle diatribe di natura politica”. Intervistata da Sky Tg24 la premier Giorgia Meloni commenta l’appello lanciato dal capo dello Stato e rilancia il dibattito sul referendum e la riforma della giustizia che resta tutto fuorché pacato nei toni. La mia intervista a Sky TG24. Buona serata. pic.twitter.comYpMWoM1OMP — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) February 19, 2026 Meloni sul referendum: “Non capisco i toni apocalittici”.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Referendum giustizia, scontro senza tregua. Meloni: “Basta fango”. Conte: “Punta ai pieni poteri” Leggi anche: Schlein e la trappola di Conte sul referendum e la giustizia. L'idea Assemblea Pd con "pieni poteri" Leggi anche: Referendum, Franceschini (Pd): Meloni cerca i pieni poteri Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Giustizia, tensione Nordio-Anm. Meloni: 'Su migranti toghe schierate'; Blog | Lo scontro sul referendum si fa tutto politico: passa da qui la svolta verso il regime; Tempesta sul referendum dopo le parole di Gratteri: interviene anche il Csm; Referendum giustizia, scontro Nordio-Gratteri sulle correnti del Csm. Referendum giustizia, perché secondo Padellaro il No favorirebbe NordioPadellaro legge il referendum come uno scontro politico interno alla maggioranza: Meloni voleva evitarlo, Nordio lo ha trasformato in un boomerang ... affaritaliani.it Referendum giustizia, Mattarella presiede a sorpresa il Csm e mette ordine nel pieno dello scontro tra istituzioniIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella presiede a sorpresa il plenum del Consiglio superiore della magistratura e, nel pieno dello scontro sul referendum giustizia, richiama le istituzioni a ... firstonline.info Referendum giustizia. Cosa deve fare l'opposizione L'intervista ad Antonio Padellaro - facebook.com facebook Referendum giustizia: gli ultimi sondaggi di YouTrend, le tensioni interne a FdI e lo scontro governo-magistratura. #piazzapulita x.com