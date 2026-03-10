Vota no ai pieni poteri al Circolo della Stampa l' incontro in vista del referendum sulla giustizia
Giovedì 12 marzo alle 18 presso il Circolo della Stampa di Avellino si terrà un incontro-dibattito intitolato “Vota NO ai pieni poteri”. L’evento fa parte di una campagna referendaria costituzionale e affronterà il tema del voto contrario ai cambiamenti proposti sulla riforma della giustizia. Partecipano rappresentanti di diverse associazioni e organizzazioni politiche.
Giovedì 12 marzo, alle ore 18.00, presso il Circolo della Stampa di Avellino, nell'ambito della campagna referendaria costituzionale, si svolgerà l'incontro-dibattito "Vota NO ai pieni poteri". I saluti introduttivi saranno tenuti da Roberto Montefusco, Segretario provinciale di Sinistra Italiana, e da Francesca Fabrizio, Referente regionale dell'Unione Giovani di Sinistra-UGS.
