Referendum | Colucci M5S ' pasticcio politico e governo lo scarica su cittadini'

Il Consiglio dei ministri ha deciso di confermare la data del referendum, anche se ha modificato il quesito durante il percorso. La decisione ha scatenato le critiche di Colucci del Movimento 5 Stelle, che parla di pasticcio politico e di come il governo scarichi le responsabilità sui cittadini. La vicenda mette in evidenza le tensioni all’interno della maggioranza e la confusione che circonda l’intera operazione.

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "La decisione del Consiglio dei ministri di mantenere la data del referendum, correggendo in corsa il quesito certifica il pasticcio politico e istituzionale della maggioranza". Così il deputato M5S, Alfonso Colucci. "Riformulare il quesito di una consultazione costituzionale a poche settimane dal voto fingendo che nulla sia successo, è uno sgarbo verso i cittadini. Un referendum non è un atto amministrativo da aggiustare con una nota a margine, ma uno strumento di democrazia diretta che richiede tempi congrui, informazioni comprensibili e rispetto per chi è chiamato a decidere".

