Giustizia Auriemma M5S | ‘Il governo fa propaganda stabilizzare tutti gli addetti al processo’

La vicepresidente del gruppo M5S alla Camera, Auriemma, evidenzia la necessità di stabilizzare i precari coinvolti nel PNRR negli uffici giudiziari. Secondo lei, il governo dovrebbe concentrare gli sforzi sulla stabilizzazione di tutti gli addetti al processo, al fine di garantire un sistema giudiziario più efficiente e stabile. Questa richiesta si inserisce nel dibattito sulla riforma e il rafforzamento del settore giudiziario italiano.

La vicepresidente del gruppo M5S alla Camera chiede la stabilizzazione di tutti i precari del Pnrr negli uffici giudiziari. “ Dal governo abbiamo ascoltato la solita propaganda nella risposta all’interrogazione a mia prima firma sulla stabilizzazione degli addetti all’ufficio per il processo e delle figure tecniche di supporto. Se oggi riscontriamo dei risultati sullo smaltimento dell’arretrato e nella velocizzazione dei procedimenti, è soprattutto grazie ai 12 mila lavoratori assunti a tempo determinato grazie al Pnrr e che in questi anni hanno lavorato come se il loro incarico non fosse a termine e senza risparmiarsi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Auriemma (M5S): "Il Governo dice no ai defibrillatori nei luoghi di lavoro, una scelta grave e irresponsabile"

