A Napoli, i risultati del referendum sulla giustizia hanno mostrato una netta maggioranza di cittadini che hanno scelto di votare no, raggiungendo quasi il 77% dei voti. La scheda elettorale ha registrato questa preferenza con un’affluenza significativa, confermando una forte opposizione alla riforma proposta. La consultazione si è svolta come previsto, con i dati ufficiali che evidenziano il risultato finale della città.

"> Il Risultato di Napoli: Un Chiarissimo NO alla Riforma della Giustizia. Il risultato delle urne a Napoli rappresenta un chiaro segnale politico: il capoluogo campano si conferma come epicentro dell’opposizione alla riforma della giustizia. Con le proiezioni che mostrano un convincente NO attestato intorno al 77%, Napoli emerge come uno dei casi più significativi a livello nazionale. Questo dato non solo è un indicatore della sfiducia nei confronti del governo, ma trasforma anche la città in un’importante piazza politica sullo scenario italiano. Francesco Dinacci, segretario del PD di Napoli e provincia, commenta con entusiasmo il risultato. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Referendum Giustizia: a Napoli trionfa il NO con quasi il 77% dei voti.

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