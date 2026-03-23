Il Referendum sulla giustizia si chiude con una prevalenza del No, secondo le ultime proiezioni. La terza proiezione di Tecnè vede il No al 54,3% e il Sì al 45,7%, con una copertura del campione del 75%. L’affluenza si attesta intorno al 59%. Essendo un referendum confermativo costituzionale, non era previsto alcun quorum per la validità del voto. La partecipazione degli elettori si conferma significativa, evidenziando l’interesse della cittadinanza sulle riforme proposte al sistema giudiziario. Il commento sottolinea l’impegno profuso durante la campagna referendaria, nonostante l’esito contrario alle attese. Intanto, il presidente dell’Associazione nazionale magistrati (ANM), Cesare Parodi, ha annunciato le proprie dimissioni per motivi personali, subito dopo la chiusura delle urne. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Referendum Giustizia 2026: il No trionfa con il 54,3% dei voti

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