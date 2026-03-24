Ora che ha vinto il NO che succede? Sulla carta nulla. Il referendum confermativo serviva a “confermare” la legge costituzionale n. 253 del 30 ottobre 2025. Con un’affluenza al 58,9% e il No al 53,6%, la riforma della Giustizia viene bocciata dagli italiani e dalle italiane (soprattutto giovani) e con essa la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, lo sdoppiamento del Csm e l’istituzione di un’Alta corte disciplinare. Il record di affluenza per i referendum e la vittoria netta del No, in ogni caso, producono delle conseguenze anche d’immagine. Per quanto il Governo non abbia legato la sua tenuta al risultato, quindi resti in carica e proseguano le sue funzioni, la bocciatura rappresenta un messaggio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Referendum Giustizia, ha vinto il No con il 53,6% dei voti: cosa cambia

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