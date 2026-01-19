Referendum giustizia la separazione delle carriere è un gesto liberale e anti-fascista votare sì non significa approvare governo Meloni

A marzo, gli italiani saranno chiamati a votare su una riforma della giustizia che mira a rafforzare la separazione delle carriere. Questo intervento, in linea con principi liberali e democratici, non rappresenta un endorsement né del governo Meloni né di altre figure politiche o associazioni. La scelta di sostenere questa riforma è un gesto di tutela delle garanzie e di sviluppo di un sistema giudiziario più equo e indipendente.

Questa riforma non è la rivincita di Berlusconi né, tanto meno, attua il disegno di Licio Gelli. E non si vota neanche a favore o contro l'Anm, l'associazione dei magistrati, né per il governo Meloni A marzo saremo chiamati a completare una riforma liberale divenuta inevitabile dopo la cosid.

Giustizia, referendum sulla separazione delle carriere. Di Pietro a Napoli: Perché bisogna votare sì

A Napoli, Di Pietro sottolinea che votare sì alla separazione delle carriere è una decisione logica, radicata nella sua esperienza professionale. La questione della giustizia e il referendum rappresentano un momento cruciale per il cambiamento, invitando cittadini a riflettere sull'importanza di un sistema più equo e trasparente. La sua posizione mira a rafforzare l’efficienza e la credibilità delle istituzioni, favorendo un futuro più giusto per tutti.

