Referendum Giustizia 2026 diretta dopo i risultati | il No stravince il centrosinistra festeggia Nordio | Non mi dimetterò

Da fanpage.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il No ha vinto quasi dappertutto al referendum sulla giustizia 2026. Il Sì tiene solo in Veneto, in Friuli Venezia Giulia e in Lombardia, tutte e tre governate dal centrodestra. Ieri i leader del campo largo si sono ritrovati in piazza a Roma per festeggiare i risultati. Amarezza nel centrodestra. Il ministro Nordio: "Non mi dimetterò". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Il Referendum Giustizia 2026 spiegato facile | #TELOSPIEGO

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