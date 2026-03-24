Referendum Giustizia 2026 diretta dopo i risultati | il No stravince il centrosinistra festeggia Nordio | Non mi dimetterò

Il No ha vinto quasi dappertutto al referendum sulla giustizia 2026. Il Sì tiene solo in Veneto, in Friuli Venezia Giulia e in Lombardia, tutte e tre governate dal centrodestra. Ieri i leader del campo largo si sono ritrovati in piazza a Roma per festeggiare i risultati. Amarezza nel centrodestra. Il ministro Nordio: "Non mi dimetterò". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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