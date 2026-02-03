Referendum Giustizia il sondaggista sulla rimonta del No | Nel centrosinistra tanti a favore della riforma

Nei sondaggi aggiornati, il fronte del No sembra guadagnare terreno rispetto ai Sì nel referendum sulla giustizia. Secondo l’ultimo rilevamento dell’istituto Piepoli, la forbice tra le due parti si sta riducendo, anche se non si può ancora parlare di una vera rimonta. Intanto, nel centrosinistra ci sono molti che continuano a sostenere la riforma, mentre il risultato finale resta ancora aperto.

Secondo l'ultimo sondaggio effettuato dall'istituto Piepoli, la rimonta dei No sui Sì ancora non so vede. Il sondaggista Gigliuto a Fanpage.it: "L'elettorato del centrodestra è saldamente e nettamente per il Sì, con dati superiori al 90%. È granitica la posizione della maggioranza di governo, mentre nel mondo del centrosinistra la posizione non è altrettanto granitica".🔗 Leggi su Fanpage.it

La Camera Penale di Ancona ha creato un comitato per il sì al referendum sulla riforma della giustizia.

Alessandra Dolci, capo della Dda di Milano, analizza il referendum sulla giustizia, evidenziando come la riforma proposta possa indebolire le indagini antimafia.

Referendum Giustizia, Scanzi: Si vota prima per bloccare la rimonta del NO

Chi può vincere il referendum sulla giustizia: i sondaggi, l'incognita affluenza e l'età dei votantiGli istituti di sondaggi danno i 'sì' in vantaggio (con l'eccezione di Ixè), ma è ancora presto per decretare vinti e vincitori ... today.it

Giustizia, la rimonta del No guidata dai più giovani. Nordio: Ma noi restiamoSondaggi in movimento in vista del referendum, YouTrend: Decisiva l’affluenza. L’Istituto Piepoli: Ai contrari manca ancora un punto di riferimento ... repubblica.it

Referendum giustizia 2026, svolta la conferenza stampa di Forza Italia a Viterbo - TusciaTimes.eu (.it) - facebook.com facebook

Sondaggio Eumetra Referendum Giustizia Per Eumetra il NO recupera ancora, ora il distacco è di solo 3 punti x.com