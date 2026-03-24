ABBONATI A DAYITALIANEWS Bocciatura della riforma e dati nazionali. Il referendum sulla riforma della giustizia si conclude con la vittoria del No, sancendo che la Costituzione resterà invariata. Con un’affluenza pari al 58,9% a livello nazionale, circa il 53,8% degli elettori ha respinto la proposta, corrispondente a quasi 14,5 milioni di voti contrari. Distribuzione geografica del voto. Il No si afferma in gran parte del Paese, risultando dominante quasi ovunque. Fanno eccezione alcune regioni del Nord, come Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lombardia, dove invece prevale il Sì. Al contrario, il Sud Italia si conferma decisivo per la bocciatura della riforma, con risultati particolarmente elevati: Sicilia al 60,98%, Calabria al 57,26% e Basilicata tra le regioni più contrarie. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Referendum Giustizia 2026, diretta dopo i risultati: il No stravince, il centrosinistra festeggia. Nordio: “Non mi dimetterò”

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