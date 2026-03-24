Dopo il risultato del Referendum sulla Giustizia, che ha visto prevalere il fronte del No, Enzo Iacchetti ha condiviso un video sui social in cui simula di piangere e prende in giro Italo Bocchino. L’intervento ha suscitato reazioni tra gli utenti, mentre sui social si sono diffuse diverse opinioni sulla sua presa di posizione. La scena ha attirato l’attenzione per il tono ironico con cui l’attore ha commentato l’esito referendario.

Enzo Iacchetti protagonista sui social dopo l’esito del Referendum sulla Giustizia, che ha visto la vittoria del fronte del No. In un video pubblicato su Instagram, il comico si mostra inizialmente in lacrime, salvo poi svelare il tono ironico del messaggio. “Dovrei essere felice perché ha vinto il No”, dice asciugandosi le lacrime con un fazzoletto, “ma mi dispiace per Bocchino. aveva detto che vinceva il Sì con il 10% in più”. Subito dopo, Iacchetti scoppia a ridere, chiarendo la natura sarcastica del video e prendendo di mira Italo Bocchino, che nei giorni precedenti aveva più volte pronosticato una vittoria del Sì alla riforma della giustizia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Referendum, Enzo Iacchetti finge di piangere e prende in giro Italo Bocchino: “Che figura di m…”

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