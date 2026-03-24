Enzo Iacchetti in lacrime sui social dopo i risultati del Referendum che hanno visto il trionfo del fronte del No. Il motivo? Il conduttore e comico ha commentato ironicamente i risultati: “So che dovrei essere felice perché ha vinto il No – ha detto asciugandosi le lacrime con un fazzoletto – Ma a me dispiace tanto per Bocchino.Aveva detto che vinceva il Sì, il 10% in più.”. Iacchetti quindi scoppia in una fragorosa risata, svelando l’ironia del video. E certifica così la sconfitta di Bocchino: “Che figura di me**a.”. L'articolo Enzo Iacchetti in lacrime: “Dovrei essere felice perché ha vinto il No, ma a me dispiace per Bocchino.che figura di me**a”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Enzo Iacchetti in lacrime: “Dovrei essere felice perché ha vinto il No, ma a me dispiace per Bocchino…che figura di me**a”. L’ironia per il Referendum

Articoli correlati

Leggi anche: «Molti arrivano dicendo: “Adesso dovrei essere felice. Ma non ci riesco”». Un supporto psicologico è fondamentale a chi è stato malato per ritrovare le risorse interiori, accettare il presente e avvicinarsi a una nuova quotidianità

Genoa, De Rossi dopo la vittoria contro la Roma: «Non sono felice perché la Roma ha perso, ma perché io ho vinto. Questo sarà il mio destino finché farò questo lavoro»Boga convince la Juventus: riscatto in vista e nuovo contratto fino al 2029? Tutti i dettagli dell’operazione Kolo Muani Juve, è lui il primo...