Referendum Boccia Pd | Meloni intervenga Nordio non può restare ministro

Il deputato Pd Boccia ha chiesto a Meloni di intervenire dopo le dichiarazioni di Nordio, che ha annunciato di voler rimanere ministro della Giustizia nonostante le critiche. Boccia ha sottolineato che chi ricopre questa carica deve assicurare un equilibrio tra i diversi poteri dello Stato e rispettare il ruolo del Parlamento, evitando che si comprometta l’indipendenza della magistratura. La richiesta arriva in un momento di tensione politica legata al recente referendum e alle decisioni sulla giustizia.

Roma, 16 feb. (askanews) – “Chi guida il Ministero della Giustizia deve garantire equilibrio tra i poteri, rispetto del Parlamento e tutela dell’autonomia della magistratura. Se mente alle Camere, delegittima i magistrati e alimenta uno scontro istituzionale permanente, non è più in grado di rappresentare la giustizia italiana.La presidente del Consiglio non può continuare a tacere”. Lo dichiara il presidente dei senatori Pd Francesco Boccia. “Non siamo di fronte – denuncia Boccia- a uno scivolone, ma a una sequenza gravissima di comportamenti incompatibili con il ruolo di Ministro della Giustizia.🔗 Leggi su Ildenaro.it Referendum: Boccia, 'da Nordio attacco irresponsabile, intervenga Meloni' Il ministro Nordio ha accusato il governo di aver manipolato il referendum, scatenando una dura reazione da parte di Boccia. Referendum: Boccia, 'da Nordio sequenza atti incompatibili con ruolo ministro giustizia' Il nome di Boccia è legato a una denuncia contro Nordio, che si basa su una serie di atti giudicati incompatibili con il suo incarico. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Schlein a Padova: è Meloni a politicizzare il voto, noi spieghiamo le ragioni del No; Giustizia, Boccia (Pd): La destra è insofferente ai controlli, noi difendiamo la Costituzione; Referendum, Schlein a Bari: Magistratura paramafiosa? Nordio offende Falcone e Borsellino. Meloni si dissoci; Schlein a Bari per il No al referendum, l'affondo contro Nordio: Assimila i magistrati ai mafiosi. LE NOTIZIE DEL GIORNO DEL 15 FEBBRAIO - Referendum, Boccia: da Nordio attacco irresponsabile, intervenga Meloni. Milano Cortina TUTTE LE NOTIZIEReferendum: Boccia, 'da Nordio attacco irresponsabile, intervenga Meloni’ Roma, 15 feb (Adnkronos) - Da Bari, al termine di una straordinaria manifestazione con Elly Schlein per il No al referendum, ... casertafocus.net Referendum, Boccia (Pd): Meloni intervenga, Nordio non può restare ministroRoma, 16 feb. (askanews) - 'Chi guida il Ministero della Giustizia deve garantire equilibrio tra i poteri, rispetto del Parlamento e tutela ... notizie.tiscali.it #referendum #giustizia Il legale di B. e Andreotti. All’evento per il No dei 5S, il noto avvocato spiega perché boccia la riforma: “Danni imprevedibili”. L'intervista al professor Franco Coppi @pipitone87 x.com LE NOTIZIE DEL GIORNO DEL 12 FEBBRAIO - Referendum, Boccia: destra nervosa, irresponsabile evocare Br. Il premio Laura Cecchettin. Le opposizioni a Meloni: Casapound va sciolta LE ULTIMISSIME - facebook.com facebook