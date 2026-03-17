Padre Alberto Maggi a gamba tesa | Il governo vuole restare impunito Al referendum in campo per il No

Il padre Alberto Maggi ha espresso pubblicamente il suo punto di vista riguardo alle intenzioni del governo, affermando che desidera mantenere l’impunità. Ha inoltre annunciato il suo sostegno al No nel prossimo referendum, sostenendo che il governo sia ossessionato dal controllo sulla magistratura e dalla volontà di evitare conseguenze legali. Le sue dichiarazioni sono state fatte in un contesto pubblico e diretto.

"Basterebbe pensare all’ossessione di questo governo di mettere le mani sulla magistratura e restare impuniti per andare a votare no". È netta la posizione di padre Alberto Maggi, teologo, biblista cattolico, frate dell’Ordine dei Servi di Maria e direttore del Centro studi biblici "Giovanni Vanucci" di Montefano. Maggi ha deciso di intervenire sul referendum del 22 e 23 marzo, la riforma costituzionale per la separazione delle carriere dei magistrati. "Non entro nel tema giuridico, troppo complesso e difficile da comprendere per gran parte dei cittadini, non addetti ai lavori – esordisce –, ma la chiamata al voto per questo referendum è l’occasione per protestare contro il governo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Padre Alberto Maggi a gamba tesa: "Il governo vuole restare impunito. Al referendum in campo per il No" Articoli correlati Referendum Giustizia, la Chiesa a gamba tesa: "Il ruolo del pm alterato"E dire che a pagina 14 del vademecum è riportato l’appello del presidente della Cei, Matteo Zuppi, ai fedeli a non «lasciarsi irretire da logiche... Leggi anche: Politicizzare il referendum e puntare sulle fake news. Così Schlein entra in campo per restare al Nazareno Tutto quello che riguarda Padre Alberto Maggi Temi più discussi: Padre Alberto Maggi a gamba tesa: Il governo vuole restare impunito. Al referendum in campo per il No; Alberto Maggi presenta Alla sinistra del padre di Marco Campedelli; Festival del Pensiero Plurale 2026; Alberto Maggi – Commento al Vangelo di domenica 15 marzo 2026. Padre Alberto Maggi a gamba tesa: Il governo vuole restare impunito. Al referendum in campo per il NoBasterebbe pensare all’ossessione di questo governo di mettere le mani sulla magistratura e restare impuniti per andare a votare no. È netta la posizione di padre Alberto Maggi, teologo, biblista ... ilrestodelcarlino.it Padre Maggi: La Chiesa stia attenta ai passi indietro. E continui sulla scia del cambiamentoCITTÀ DEL VATICANO. «Come Chiesa dobbiamo stare attenti a non fare passi indietro a livello di comunicazione dell’accoglienza». È l’appello di padre Alberto Maggi dopo la nuova puntualizzazione di ... ilsecoloxix.it Sabato 14 marzo ore 11.00 p. Alberto Maggi e Marco Campedelli presentano "ALLA SINISTRA DEL PADRE. Lettere per resistere", seguici! - facebook.com facebook