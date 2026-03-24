Il governo ha comunicato che non ci sarà un voto di fiducia e che non è in corso alcuna crisi politica. Fonti ufficiali di Palazzo Chigi hanno confermato che l'esecutivo proseguirà il suo lavoro senza interruzioni. La decisione di non chiedere la fiducia è stata presa in relazione al referendum in programma.

Fonti qualificate di Palazzo Chigi assicurano che non è in atto nessuna crisi politica e che il governo andrà avanti. Intanto, Conte rimprovera a Meloni di non aver fatto dimettere Delmastro e di aver voluto portare avanti una riforma che puntava solo a mettere al riparto i politici dalle inchieste. Da parte sua, Crosetto plaude alla grande partecipazione popolare alla votazione del 22 e 23 marzo, ma stigmatizza il clima da ultras vissuto dall'Italia negli ultimi mesi La vittoria del “No” la referendum sulla Giustiziaè sicuramente stato un duro colpo per l’esecutivo guidato daGiorgia Meloni. Tuttavia, appena saputi i risultati del voto,il premier ha subito pubblicato un video sui social nel quale assicurava cheil governo sarebbe andato avanti“con responsabilità e determinazione“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Referendum, dal governo: “Meloni non chiederà la fiducia, nessuna crisi politica”

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