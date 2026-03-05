Azione contro Azione la base in rivolta Martina Bonci | Carlo Calenda commissari il regionale Tommaso Fagioli venga espulso

In provincia di Ancona, una parte della base di Azione ha espresso critiche nei confronti del rappresentante regionale, chiedendo a Carlo Calenda di intervenire con un commissariamento. La richiesta include anche l’espulsione di Tommaso Fagioli, che fino a poco tempo fa ricopriva un ruolo nel partito. La situazione ha generato una forte tensione all’interno del partito locale.

La delegata nazionale sconfessa la decisione del partito di entrare a far parte della maggioranza di centrodestra nel Consiglio comunale dorico e ne ha per tutte e tutti Alla base di tutto, neanche a dirlo, il passaggio di Azione al centrodestra nel Consiglio comunale di Ancona attraverso la scelta effettuata dalla nuova consigliera Monica Melaranci e avallata dalla presidente regionale Germana Sorbi. Oltre che da Fagioli stesso fino a che ha ricoperto la carica di segretario, of course. Sorbi poi, nella conferenza stampa indetta oggi e ad hoc dal sindaco Daniele Silvetti per presentare il nuovo assetto rinforzato del centrodestra, ha spiegato che si tratta del naturale prosieguo del passaggio a centrodestra iniziato con il sostegno dato a Francesco Acquaroli durante le elezioni regionali di settembre scorso. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

