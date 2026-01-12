Referendum giustizia il Pd si divide ancora Picierno all’evento per il Sì | Da sempre una battaglia culturale della sinistra riformista

Il referendum sulla riforma della Giustizia si svolgerà il 22 e 23 marzo, segnando un momento di confronto politico e interno alle coalizioni. Mentre il Pd si mostra diviso, con esponenti come Picierno schierati per il Sì, il dibattito si approfondisce, riflettendo le diverse sensibilità e posizioni all’interno della sinistra riformista. La consultazione rappresenta un passaggio importante per il futuro del sistema giudiziario italiano.

Si entra nel vivo dei giochi e cominciano le prime firizioni. Anche interne alle coalizioni. il referendum costituzionale sulla riforma della Giustizia si terrà ufficialmente il 22 e 23 marzo. Lo ha sancito oggi, 12 gennaio, il Consiglio dei ministri. La data circolava già da giorni e aveva trovato una prima conferma anche nelle parole della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che durante la conferenza stampa di inizio anno, aveva definito «probabile» l’ipotesi del 22-23 marzo. Nelle stesse giornate del referendum si terranno anche le elezioni suppletive per colmare i seggi rimasti vacanti dopo la nomina di Alberto Stefani, eletto presidente della Regione Veneto, e di Massimo Bitonci, entrato nella giunta regionale come assessore alle imprese e al commercio. 🔗 Leggi su Open.online

