Prato, 23 marzo 2026 – Prato sceglie il No al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. A scrutinio concluso si tirano le somme della consultazione che ha vinto a livello nazionale una netta affermazione del No alla riforma costituzional e proposta dal Governo Meloni all’elettorato. In città oltre 45mila persone hanno messo la croce sul No nella cabina elettorale. Il che rappresenta il 54% delle preferenze, contro il 45% circa dei Sì, che sono stati quasi 38mila. Più vicini invece il Sì e il No a Carmignano, dove comunque il secondo prevale sul primo con il 51% contro 48%. Fa vincere il Sì invece Poggio a Caiano, con il 51% contro il 48%. Vaiano e Montemurlo fanno invece prevalare il No. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prato ha votato No: referendum, risultati in città e provincia. Affluenza tra le più alte di Toscana

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