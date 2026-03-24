Referendum | il centrosinistra dopo la vittoria del No Conte invoca le primarie

Da agi.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Una vittoria non del tutto inattesa, ma sorprendente per le dimensioni assunte e che fa dire a Elly Schlein che l'alternativa al governo di destra esiste e porta con sé una "grande responsabilità " da cui "prendere slancio" guardando al 2027. Nessuna richiesta di dimissioni, né a Meloni né al ministro Nordio. Ma il voto referendario è sicuramente un avvertimento, "un avviso di sfratto " al governo, per dirla con le parole di Giuseppe Conte. La leader dem, a domanda, risponde che le destre saranno sconfitte alle urne. Nel frattempo, però, Meloni e i suoi dovrebbero riflettere, aggiunge Schlein, sulle altre riforme che hanno in calendario. 🔗 Leggi su Agi.it

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