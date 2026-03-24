In Europa, sono stati introdotti i primi limiti al rifornimento di carburante. La Slovenia ha stabilito restrizioni specifiche sul quantitativo di carburante che può essere acquistato, diventando il primo Paese dell’Unione europea a farlo. Questa misura si applica in risposta a una situazione di emergenza legata alla scarsità di risorse energetiche.

La Slovenia introduce limiti al rifornimento di carburante e diventa il primo Paese dell’Unione europea a intervenire in modo diretto sulla distribuzione A pochi chilometri dal confine italiano prende forma una misura che fino a ieri sembrava se non impossibile almeno improbabile: il razionamento entra nella gestione della crisi energetica. Il contesto si è fatto più teso, con il prezzo del petrolio in forte crescita e tensioni internazionali che incidono sulle forniture, mentre la domanda accelera e mette sotto pressione le scorte. Il governo sloveno sceglie di agire per stabilizzare il sistema e proteggere le riserve. L’obiettivo è quello di evitare squilibri nella distribuzione e garantire continuità agli spostamenti essenziali. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Razionamento carburante, introdotti i primi limiti: in Europa scatta l’allerta

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