Nestlé ritira latte per neonati in Europa | coinvolta anche l’Italia scatta l’allerta preventiva

Nestlé ha avviato un richiamo volontario di alcuni lotti di latte per neonati in Europa, inclusa l’Italia, a causa di un problema di qualità legato a uno degli ingredienti. La misura è stata adottata a scopo precauzionale per garantire la sicurezza dei prodotti destinati all’alimentazione infantile. La società ha comunicato che non sono stati segnalati rischi per la salute dei consumatori.

Un richiamo precauzionale che coinvolge l’alimentazione infantile e diversi Paesi europei. Nestlè ha annunciato il ritiro volontario di alcuni lotti di latte per neonati dopo aver individuato un problema di qualità legato a uno degli ingredienti utilizzati nella produzione. Tra i Paesi interessati figura anche l’Italia, insieme a Germania, Austria, Danimarca e Svezia. L’azienda ha chiarito che la decisione è stata presa in via esclusivamente preventiva e che, allo stato attuale, non risultano segnalazioni di malattie o effetti avversi collegabili ai prodotti oggetto del richiamo. Leggi anche: Le chiusure più dolorose del 2025: quali attività storiche hanno abbassato la serranda in Italia La decisione di Nestlé: richiamo prima dell’emergenza. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

