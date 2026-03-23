Nei video, pubblicati sui social, descriveva lo svolgimento delle funzioni religiose come se stesse facendo la telecronaca di una partita di calcio, e faceva riferimento alle chiese utilizzando espressioni riconducibili a "Harry Potter" Il tiktoker di Ravenna Taylor Ragazzini è stato denuncia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ravenna, tiktoker Taylor Ragazzini indagato per vilipendio, recensiva messe: "Turibolo come coppa Quidditch", lui: "Satira" - VIDEO

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Taylor Ragazzini, tiktoker 31enne di Ravenna, è stato indagato per offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone e di cose (articoli 403 e 404 del codice penale) per video nei quali recensisce messe in maniera ironica, talvolta dissacratori x.com

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