Il tiktoker recensisce le messe | indagato per vilipendio

Un uomo di 31 anni di Ravenna, noto su TikTok, pubblica video in cui recensisce le messe con toni ironici e dissacranti. Le sue clip attirano l’attenzione degli utenti, ma alcune vengono giudicate offensive. La procura ha aperto un’indagine per vilipendio, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni riguardo ai contenuti condivisi dall’uomo. La vicenda è ora al centro di un procedimento legale.

Su Tiktok recensisce le messe in maniera ironica, talvolta dissacrante. Un 31enne di Ravenna, Taylor Ragazzini il suo nome, il suo profilo social è Taylorismo, è stato indagato per offese a una confessione religiosa (quella cattolica) mediante vilipendio di persone e di cose (articoli 403 e 404 del codice penale). Nel mirino della Procura sono finiti sei filmati postati tra dicembre e gennaio, dove il giovane descrive chiese della città romagnola, a partire dall’esterno, per poi proseguire portando i suoi follower all’interno dove, senza mai disturbare la funzione, prosegue nella sua descrizione, talvolta proposta come una telecronaca sportiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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