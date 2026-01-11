con il tutto esaurito si chiude la rassegna gad amici

Col tutto esaurito per "Amen", la commedia proposta in anteprima dal Gad Amici del Teatro, sul palco dell’Arena a Codigoro venerdì sera, si è conclusa, accompagnata da scroscianti applausi, la II rassegna teatrale dedicata alle compagnie locali e non solo, organizzata dallo stesso Gad, col patrocinio dell’amministrazione comunale codigorese, intitolata "Chi è di scena?". Sono state proposte sei commedie che hanno messo in scena generi diversi passando dalla compagnia di Copparo degli Insieme per Caso, che oltre a recitare, ballava e cantava, al TeatroInsieme di Comacchio con una forte caratterizzazione della tradizione comacchiese, recitata in vernacolo, e cambi di scena molto frequenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

