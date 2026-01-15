Dagli anni ’90 al nuovo millennio | le grandi hit tornano live con il Warning Trio

Il Warning Trio ripropone dal vivo le più significative hit degli anni ’90 e primi 2000. Giovedì 22 gennaio, presso il Rotterdam Pizzeria Pub Ristorante di Godo, la band offre un’occasione per ascoltare musica di quel periodo in un ambiente informale e accogliente. Un evento dedicato agli amanti del pop e rock di quegli anni, con un repertorio che richiama le atmosfere di quegli anni.

Dove Rotterdam Pub - Godo di Russi (Ra) Quando Dal 22012026 al 22012026 Alle 21 Una serata all’insegna del pop e rock degli anni ’90 e dei primi anni 2000. Giovedì 22 gennaio, il Warning Trio torna finalmente dal vivo al Rotterdam Pizzeria Pub Ristorante di Godo. Il progetto nasce dall’incontro tra musicisti ravennati accomunati dalla passione per le grandi rock band e le canzoni che hanno segnato un’intera generazione. La formazione vede Luca “Hernandez” Damassa alla voce solista, chitarra acustica ed elettrica, Federica Navarria alla voce solista, cembalo e cori, e Jack “La Bamba” Sangiorgi al basso, stomp box e cori. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

