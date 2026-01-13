Prova a rubare diverse bottiglie di alcolici all' Esselunga ma finisce in manette

Un tentativo di furto di alcolici all’interno di un supermercato Esselunga di Milano si è concluso con l’arresto dell’autore. Entrato nella zona di via Losanna, sperando di non essere notato, ha cercato di sottrarre diverse bottiglie nascondendole tra i vestiti. Tuttavia, le forze dell’ordine sono intervenute, e l’individuo è stato fermato. Questo episodio evidenzia l’importanza di misure di sicurezza efficaci contro i tentativi di furto nei punti vendita.

Voleva rubare diverse bottiglie di alcolici. Così, sperando di non essere visto, è entrato nel supermercato Esselunga di via Losanna, zona corso Sempione a Milano, e si è infilato le bottiglie addosso.Il furto all'EsselungaUna escamatoge fallace tanto che non ha fatto in tempo a uscire dal. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Leggi anche: Sorpreso a rubare sei bottiglie di alcolici: 30enne in manette Leggi anche: Sorpreso a rubare una bici in un garage, 21enne finisce in manette Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Dal territorio - Prova a rubare, arrestato; Ragazzine assaltano il bar della stazione a colpi di piccone. Schegge di vetro e detersivo contro il titolare che prova a bloccarle. Sport Campania. Sergio Mendes · Mas Que Nada. Una volpe fa visita ai "Foxes" del Salerno Guiscards e prova a rubare la felpa della squadra credit: Salerno Guiscards #salerno #volpe #fox #sportcampania #calcio #calciocampano - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.