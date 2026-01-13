Prova a rubare diverse bottiglie di alcolici all' Esselunga ma finisce in manette

Un tentativo di furto di alcolici all’interno di un supermercato Esselunga di Milano si è concluso con l’arresto dell’autore. Entrato nella zona di via Losanna, sperando di non essere notato, ha cercato di sottrarre diverse bottiglie nascondendole tra i vestiti. Tuttavia, le forze dell’ordine sono intervenute, e l’individuo è stato fermato. Questo episodio evidenzia l’importanza di misure di sicurezza efficaci contro i tentativi di furto nei punti vendita.

Voleva rubare diverse bottiglie di alcolici. Così, sperando di non essere visto, è entrato nel supermercato Esselunga di via Losanna, zona corso Sempione a Milano, e si è infilato le bottiglie addosso.Il furto all'EsselungaUna escamatoge fallace tanto che non ha fatto in tempo a uscire dal. 🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

