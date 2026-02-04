Barcellona Pozzo di Gotto arrestato pusher 29enne | la droga nascosta tra i vestiti

Un giovane di 29 anni di origini tunisine è finito in manette a Barcellona Pozzo di Gotto. La polizia lo ha sorpreso con droga nascosta tra i vestiti. Già noto alle forze dell’ordine, il ragazzo ora si trova nel carcere della città, in attesa di essere ascoltato dall’autorità giudiziaria.

Oltre 200 grammi di hashish e 370 euro sequestrati dai carabinieri. Il giovane tunisino è stato trasferito in carcere e la sostanza consegnata al Ris per le analisi Un 29enne di origini tunisine, già noto alle Forze dell’ordine, è stato arrestato a Barcellona Pozzo di Gotto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione rientra nei servizi antidroga predisposti dalla Compagnia, coordinati con la Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, guidata dal Procuratore Giuseppe Verzera, per assicurare un’azione incisiva di prevenzione e repressione sul territorio.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Domani a Barcellona Pozzo di Gotto si terranno due iniziative per ricordare Beppe Alfano, giornalista ucciso dalla mafia.

