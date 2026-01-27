Raid nel bene confiscato rubato materiale e struttura danneggiata

Un raid nel bene confiscato a Sarno ha causato danni significativi, con vandali che hanno rotto vetrate e manomesso i sistemi di aerazione. L'episodio è avvenuto nel corso del weekend, evidenziando problemi di sicurezza e gestione della struttura. La situazione richiede interventi immediati per tutelare il patrimonio e garantire la sicurezza delle persone.

Raid a Villa Lina, il bene confiscato alla camorra a Sarno. L'episodio si è verificato nel weekend. All'interno della struttura più di una persona ha distrutto vetrate e manomesso i sistemi di areazione. L'allarme è stato lanciato dalla Vigilanza San Michele, che ha chiesto poi anche l'intervento delle forze dell'ordine. Il raid è scattato intorno all'una di notte. I vigilanti hanno intercettato un'auto che usciva a gran velocità dal cancello della struttura. Inutile l'inseguimento. All'interno, i ladri avevano rubato diverso materiale e danneggiato parte della struttura.🔗 Leggi su Salernotoday.it

