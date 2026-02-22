Phil Spencer condivide l’ultimo messaggio ai dipendenti Xbox dopo l’addio

Phil Spencer lascia Microsoft e la guida di Microsoft Gaming, motivato da nuove sfide professionali. La decisione arriva dopo un lungo percorso di crescita all’interno dell’azienda, dove ha contribuito a sviluppare strategie per il settore videoludico. La notizia ha sorpreso molti dipendenti, che ora si chiedono quali saranno i prossimi passi dell’azienda. La sua partenza apre una fase di transizione per il team di gaming di Microsoft.

Dopo settimane di indiscrezioni, è arrivata la conferma ufficiale: Phil Spencer si ritira da Microsoft e lascia la guida di Microsoft Gaming. La notizia, riportata anche da IGN, segna la fine di un’era iniziata nel 1988, quando Spencer entrò in azienda come stagista. Dal 2014 era a capo di Xbox, contribuendo a ridefinirne strategia, identità e portata globale. Nel messaggio interno inviato ai dipendenti, Spencer ha ricordato il suo primo giorno in Microsoft nel giugno 1988, definendo il suo percorso “un viaggio epico e il privilegio di una vita”. Ha spiegato di aver comunicato già lo scorso autunno al CEO Satya Nadella la volontà di fare un passo indietro, concordando una transizione pianificata per garantire stabilità e rafforzare le fondamenta costruite negli anni. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Phil Spencer svela il logo del 25° anniversario di Xbox in un video sul Developer Direct 2026Durante il Developer Direct 2026, Phil Spencer ha condiviso il nuovo logo celebrativo del 25° anniversario di Xbox, presentato tramite un breve video su LinkedIn.

Xbox: il CEO Phil Spencer e la presidente Sarah Bond lasciano Microsoft Gaming, ecco chi li sostituiscePhil Spencer, responsabile di Xbox, ha deciso di lasciare Microsoft dopo oltre 20 anni, portando via la guida di una delle divisioni più competitive del settore videoludico.

