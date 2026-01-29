Milano choc | troupe di Ore 14 aggredita e rapinata a Rogoredo

A Milano, a Rogoredo, una troupe di Ore 14 è stata aggredita e rapinata da un gruppo di spacciatori. È il nuovo episodio di violenza contro le troupe televisive in città. Gli inviati di Rai 1, guidati da Milo Infante, stavano facendo il loro servizio quando sono stati circondati e picchiati. La polizia sta indagando per identificare gli aggressori, ma nel quartiere si respira ancora tensione.

Le troupe televisive continuano a essere bersaglio di violenze sul territorio. Ieri a Milano, un nuovo episodio ha visto protagonisti gli inviati di Ore 14, il programma di Rai 1 condotto da Milo Infante, aggrediti e rapinati da un gruppo di spacciatori. I giornalisti Francesca Pizzolante e Giovanni Violato si trovavano nel capoluogo lombardo per documentare quanto accaduto durante una sparatoria a Rogoredo, quartiere noto per la presenza di droga, in cui un giovane di 28 anni ha perso la vita. Mentre stavano realizzando il servizio, alcuni spacciatori li hanno avvicinati e poco dopo hanno agito con violenza.

