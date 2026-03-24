Incidente alle porte di Milano travolta mentre attraversa la strada | gravissima

È successo in via Bruno Buozzi a Rozzano nella serata di lunedì 23 marzo. Sul posto il 118 e la polizia locale Una donna di 53 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente in via Bruno Buozzi a Rozzano (hinterland sud di Milano) nella serata di lunedì 23 marzo. Tutto è accaduto intorno alle 19.15, come riportato dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). L’esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale. Stando a una primissima ricostruzione sembra che la 53enne stesse attraversando la strada non lontano dalle strisce pedonali. Le sue condizioni si sono subito rivelate gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato un’automedica e un’ambulanza in codice rosso. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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