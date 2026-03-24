Raffica di controlli in centro | droga e furti in serie nel mirino

Un fine settimana sotto stretta sorveglianza, con controlli serrati e interventi a raffica. A Bolzano le forze dell’ordine hanno intensificato la presenza nelle aree più sensibili della città: il bilancio è di più persone denunciate tra droga e furti. L’intervento più significativo si è registrato sabato pomeriggio in piazza Cappuccini. Durante un controllo, un cittadino marocchino di 43 anni, già noto alle forze dell’ordine, ha consegnato spontaneamente un pezzo di hashish agli agenti della Squadra Volante.Accompagnato in Questura per ulteriori verifiche, è stato trovato in possesso anche di una dose termosaldata di cocaina e di 95 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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