Controlli nel centro di Pontedera | nel mirino furti e spaccio di droga

I Carabinieri di Pontedera hanno condotto un’operazione mirata nel centro cittadino, concentrandosi su prevenzione e controllo contro furti e spaccio di droga. L’intervento, svolto nella serata di ieri, ha visto l’impiego di risorse dedicate al mantenimento della sicurezza e alla tutela della comunità locale. Questa azione si inserisce in un più ampio impegno delle forze dell’ordine per garantire un ambiente pubblico più sicuro e controllato.

L'operazione dei Carabinieri si è protratta fino alla mezzanotte di venerdì sera con l'obiettivo di aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini Operazione ad 'alto impatto' effettuata nella serata di ieri dai Carabinieri della Compagnia di Pontedera nel centro cittadino.L’operazione, iniziata alle ore 18 e protrattasi fino alla mezzanotte, è stata concepita per offrire una risposta pronta e visibile alla cittadinanza, preoccupata per i problemi relativi alla sicurezza.Attraverso una combinazione di presidi fissi e posti di controllo dinamici, i militari hanno monitorato le principali arterie stradali e setacciato il centro storico, con l'obiettivo prioritario di prevenire i reati predatori – in particolare i furti ai danni degli esercizi commerciali – e contrastare ilfenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.🔗 Leggi su Pisatoday.it

