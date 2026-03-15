Lazio scritta shock sul muro di una chiesa | Lotito solo qui sei benvenuto con i piedi davanti

A Roma, una scritta shock comparsa su un muro di una chiesa rivela un messaggio diretto contro il presidente e proprietario della Lazio, Claudio Lotito. La frase recita:

Chiaro il riferimento a un funerale. L'edificio è quello di San Frumenzio ai Prati Fiscali, nel municipio di Montesacro Non si placa la contestazione del tifo biancoceleste nei confronti del presidente e proprietario della Lazio, Claudio Lotito. Nelle scorse ore si è aggiunta anche una scritta dal significato macabro, comparsa sul muro esterno di una chiesa nel quartiere Montesacro. La scritta, vergata con spray blu, non lascia spazio alle interpretazioni: “Claudio Lotito, solo qui sei il benvenuto.coi piedi davanti”. Chiaro riferimento alle esequie cattoliche che si svolgono, per l'appunto, in chiesa. Un modo di dire antico, che si riferisce alla tradizione che vuole la salma del defunto uscire dalla chiesa, all'interno della bara, “con i piedi davanti”. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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