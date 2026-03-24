Questore Trabunella lascia Benevento al suo posto arriverà Leuci

Dopo due anni e mezzo, il questore Giovanni Nunzio Trabunella si è dimesso dalla guida della questura di Benevento. Al suo posto arriverà il nuovo questore Leuci. La notizia è stata ufficializzata nelle ultime ore. Le disposizioni relative alla sostituzione sono state comunicate alle autorità competenti. Restano da definire eventuali dettagli sul trasferimento e sull’insediamento del nuovo incaricato.

Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo due anni e mezzo Giovanni Nunzio Trabunella lascia la Questura di Benevento. Al suo posto, dal 1° aprile, arriverà Giovanni Leuci. “ Credere nel lavoro svolto in maniera silenziosa fa parte della mia persona — ha detto Trabunella – curando anche quelle singole pratiche che danno poca visibilità, ma che hanno il loro peso nell’assicurare la sicurezza”. Pur avendo coordinato numerose attività di rilievo, il questore di Benevento ha però rivelato che “ quello che più mi ha preoccupato in questi due anni e mezzo è stata la violenza giovanile: episodi che è difficile prevenire ma che sono quelli che più mi hanno segnato”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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