Benevento accoglie il nuovo questore | ecco perché Leuci è la svolta

Benevento ha ufficialmente accolto il nuovo questore, Giovanni Leuci, che ha iniziato il suo incarico nella città. La cerimonia di insediamento si è svolta questa mattina, con la presenza di autorità locali e rappresentanti delle forze dell’ordine. Leuci assume il ruolo in un momento di cambiamenti per il territorio, portando con sé un nuovo staff e un piano di lavoro.

Giovanni Leuci, il nuovo questore che Benevento spera possa fare la differenza Benevento si prepara ad accogliere il suo nuovo questore, Giovanni Leuci, con un mix di speranza e aspettative concrete. La nomina è stata accolta con favore dal senatore Domenico Matera, che ha rivolto al nuovo arrivato i suoi più sinceri auguri di buon lavoro. La città campana, nota per il suo ricco patrimonio storico e culturale, vede in Leuci una figura di spessore, capace di portare avanti l'ottimo lavoro svolto dal suo predecessore, Giovanni Trabunella. Leuci arriva con un curriculum impressionante: dalla guida della Squadra Mobile di Napoli a incarichi di prestigio in Sicilia e Lombardia. 🔗 Leggi su Ameve.eu Matera (FdI): “Buon lavoro al nuovo Questore Giovanni Leuci”“Desidero rivolgere i miei più sinceri auguri di buon lavoro al dottor Giovanni Leuci, nuovo Questore di Benevento”. Benevento accoglie il nuovo anno con il ‘Gran Concerto di Capodanno’Tempo di lettura: 3 minutiC’è un momento, a Benevento, in cui il tempo sembra rallentare e il nuovo anno prende forma attraverso le note. Temi più discussi: Gazzetta di Benevento; Idnamic: Claudio Monteforte nominato Vice Presidente Vicario con delega alle Energie Rinnovabili in Confindustria Benevento; Sportello Antiusura a Benevento un nuovo presidio di legalità | il 26 febbraio l’inaugurazione alla Camera di Commercio; Rinforzo in mediana per l’Arezzo | tesserato lo svincolato Mattia Viviani. Turismo, promozione del ‘Brand Sannio’ e delle eccellenze enogastronomiche nell’ex Enoteca Provinciale di BeneventoUn nuovo capitolo per il cuore del centro storico di Benevento prende forma con l’Accordo di Partenariato tra il Comune e la Camera di Commercio Irpinia Sannio per la valorizzazione dell’immobile stor ... ntr24.tv Benevento, il Sunia: Applicato il nuovo regolamento sugli affitti ERP, ma restano oneri condominiali sproporzionatiIl SUNIA – con una nota firmata dal responsabile Enti locali Paolo Iorio e dal segretario provinciale Giuseppe Falzarano – interviene sulla gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a B ... ntr24.tv Blitz a Benevento contro il mercato del falso: le Fiamme Gialle bloccano 300 pupazzetti Labubu illegali destinati ai consumatori. #ValleCaudina #Sannio #Campania #ValleVitulanese #ValleTelesina #Cronaca - facebook.com facebook