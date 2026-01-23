Ruba oggetti sacri e oro votivo e li rivende a 34mila euro | suor Bernadette patteggia una pena di tre anni

Suor Bernadette, accusata di aver sottratto oggetti sacri e oro votivo dalle comunità in cui operava, ha patteggiato una pena di tre anni. L'indagine ha ricostruito un'operazione di furto finalizzata alla rivendita di beni religiosi, di valore stimato complessivamente a circa 34 mila euro. La vicenda evidenzia le problematiche legate alla tutela del patrimonio spirituale e ai reati legati al patrimonio culturale e religioso.

La religiosa avrebbe trasferito ad altre persone quanto ricavato. Derubate alcune comunità in provincia di Avellino Avrebbe derubato gli oggetti sacri e l'oro votivo delle comunità dove serviva per rivendere tutto a un compro oro e una gioielleria. Il ricavato, circa 34mila euro, sarebbe stato inviato ad altre persone in Indonesia. Di questo era accusata Suor Bernadette che ha patteggiato una pena di tre anni e quattro mesi. Il vescovo Sergio Melillo e nove parroci della provincia di Avellino hanno chiesto di costituirsi parte civile. La vicenda si svolge tra diverse parrocchie della diocesi di Ariano Irpino e Lacedonia dove ricopriva il ruolo di madre superiora.🔗 Leggi su Today.it

Processo a Suor Bernadette per furti di gioielli sacri, i fedeli chiedono di costituirsi parte civileÈ stata rinviata al 30 gennaio l’udienza preliminare del processo a Suor Bernadette, religiosa indonesiana di 45 anni, accusata di aver sottratto gioielli e oggetti sacri dalle chiese della diocesi di Ariano Irpino – Lacedonia.

