L' età dell' oro del tennis azzurro dalla vittoria Slam di Schiavone a Parigi alla Top 5 di Musetti | 15 anni di trionfi e record

L’età dell’oro del tennis italiano si è consolidata negli ultimi quindici anni, dai trionfi di Francesca Schiavone a Parigi alle prestazioni di Musetti tra i primi cinque al mondo. Questo periodo ha segnato una crescita significativa nel panorama tennistico nazionale, portando l’Italia a conquistare record e riconoscimenti importanti. Un’epoca che ha rafforzato la presenza azzurra nel circuito internazionale e lasciato un’impronta duratura nel tempo.

L'età dell'oro del tennis azzurro. Quando tra 50 anni si sfoglieranno gli almanacchi di questa epoca, ci sarà una bandiera in bella mostra: quella dell'Italia. Lo sport che, sul finire degli anni '90 e fino all'avvento dei Fab Four, sembrava principalmente una questione tutta americana ( da Sampras ad Agassi, passando per Courier e, al femminile, le sorelle Williams, in epoca più recente ) oggi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

