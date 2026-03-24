Una casa per ricominciare a vivere. È arrivato all’utimo miglio il progetto “ Mattoni di Speranza “ del comitato di Monza della Croce Rossa, che ha da poco ristrutturato gli ex alloggi degli obiettori di coscienza, al terzo piano della sede di via Pacinotti, delineando tre appartamenti per donne che hanno subito violenza, con i loro bambini. Ora mancano gli arredi. Non si tratta di una struttura di primo soccorso per chi fugge nella notte, ma di un appoggio per favorire il percorso di rinascita e di riconquista di un’autonomia. Sarà un contesto protetto dove donne sole o con figli riceveranno aiuto verso il reinserimento sociale e professionale e naturalmente un percorso scolastico per i figli minori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Quei ’Mattoni di Speranza’. Un tetto per le donne che vogliono ricominciare

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