A Monreale è stata inaugurata una stanza dedicata alle donne che desiderano denunciare. Si tratta di uno spazio pensato per offrire un ambiente confortevole e sicuro, dove le donne possono trovare ascolto e supporto nel raccontare le loro esperienze. La struttura mira a facilitare l’accesso alle Forze dell’Ordine per chi decide di intraprendere un percorso di denuncia.

Una stanza accogliente per ascoltare le donne, incoraggiarle a rivolgersi alle Forze dell’Ordine nei casi di violenza e abusi e sostenerle nel delicato momento della denuncia, l’obiettivo del progetto “Una stanza tutta per sè” del Soroptimist International D’Italia che mercoledì 25 marzo alle 11,00 farà tappa alla Stazione Carabinieri di Monreale per l’inaugurazione di “Una stanza tutta per sè” all’interno del Comando del Gruppo Carabinieri della cittadina normanna. L’arredo dal mobilio e dai toni rassicuranti, senza spigoli pensato per accogliere le donne che desiderano essere ascoltate con i loro figli, in uno spazio accogliente, è stato realizzato dalle socie del Soroptimist Club di Palermo, presieduto da Patrizia Correnti. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - A Monreale apre una stanza solo per le donne che vogliono denunciare: ecco cos’è

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