Il Teatro Potlach di Fara Sabina festeggia 50 anni di attività. Per l’occasione, annuncia due stagioni teatrali, una rivolta agli adulti e l’altra ai più giovani. La direzione punta a coinvolgere diversi pubblici, puntando su programmi dedicati e iniziative speciali per celebrare questo importante traguardo.

Il Teatro Potlach di Fara Sabina celebra il proprio cinquantesimo anniversario con due stagioni teatrali dedicate a due diversi pubblici: adulti e giovani. Le Stagioni 2026, iniziata lo scorso weekend, sono state pensate per onorare l’attività continua del teatro nel territorio, un traguardo importante per un’istituzione che da oltre cinquant’anni si impegna nella produzione artistica, nella ricerca teatrale e nel contributo culturale e sociale. L’anniversario è stato festeggiato in collaborazione con ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio, un’esperienza condivisa che punta a valorizzare l’arte come strumento di confronto, riflessione e crescita. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Teatro Potlach festeggia cinquantesimo anniversario con nuovo ciclo teatrale 2026

In occasione del 105° anniversario della nascita del Partito Comunista d'Italia, il Rifondazione Comunista organizza l'evento "Festa a Teatro - Un Gramsci mai visto".

I carabinieri forestali hanno presentato il calendario Cites 2026, in occasione del cinquantesimo anniversario della convenzione di Washington.

