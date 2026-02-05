Teatro Potlach festeggia cinquantesimo anniversario con nuovo ciclo teatrale 2026
Il Teatro Potlach di Fara Sabina festeggia 50 anni di attività. Per l’occasione, annuncia due stagioni teatrali, una rivolta agli adulti e l’altra ai più giovani. La direzione punta a coinvolgere diversi pubblici, puntando su programmi dedicati e iniziative speciali per celebrare questo importante traguardo.
Il Teatro Potlach di Fara Sabina celebra il proprio cinquantesimo anniversario con due stagioni teatrali dedicate a due diversi pubblici: adulti e giovani. Le Stagioni 2026, iniziata lo scorso weekend, sono state pensate per onorare l’attività continua del teatro nel territorio, un traguardo importante per un’istituzione che da oltre cinquant’anni si impegna nella produzione artistica, nella ricerca teatrale e nel contributo culturale e sociale. L’anniversario è stato festeggiato in collaborazione con ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio, un’esperienza condivisa che punta a valorizzare l’arte come strumento di confronto, riflessione e crescita. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Una settimana ricca di spettacoli al Teatro PotlachRIETI - Il Flipt Festival Laboratorio Interculturale di Pratiche Teatrali del Teatro Potlach, sostenuto dalla Regione Lazio con il Fondo Unico 2021 sullo Spettacolo dal Vivo, e dalla Fondazione ... ilmessaggero.it
Il Teatro Potlach celebra 50 anni con le Stagioni 2026 x.com
Teatro Potlach 1976-2026: 50 anni di attività continuativa sul territorio, in tutta Italia e all'estero. Foto di Stefano Di Buduo - Ustica settembre 2025 facebook
