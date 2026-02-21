Alcaraz vince Doha e scappa via nel ranking | quanti punti deve recuperare Sinner

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz ha vinto l'Atp 500 di Doha demolendo Arthur Fils per 6-2, 6-1 in finale e scappa nel ranking. Il tennista spagnolo ha oggi, sabato 21 febbraio, il francese in appena 50 minuti nella finale del torneo 500 qatariota, conquistando punti preziosi per allungare nella classifica generale sul secondo posto di Jannik . Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Quanti punti può guadagnare Jannik Sinner su Alcaraz nel ranking ATP a Doha: inizia la fase senza scartiJannik Sinner può guadagnare fino a 500 punti nel ranking ATP a Doha, iniziando la fase senza scarti, mentre Carlos Alcaraz, già primo nel tabellone, punta a consolidare la sua posizione.

Quanti punti perde Sinner nel ranking ATP: il possibile distacco minimo e massimo da AlcarazJannik Sinner perde diversi punti nel ranking ATP dopo la sconfitta contro Djokovic nelle semifinali degli Australian Open 2026.

Alcaraz vince a Doha e allunga su Sinner: travolto Fils in finale, ecco come cambia il rankingCarlos Alcaraz vince anche l'Atp 500 di Doha e conquista il secondo titolo stagionale che gli consente di allungare ulteriormente su Jannik Sinner in classifica. L'eliminazione a ... ilmessaggero.it

Alcaraz vince Doha e scappa via nel ranking: quanti punti deve recuperare SinnerSinner è quindi salito a quota 10.400 punti, ma Alcaraz non perde un colpo. Lo spagnolo ha prima eguagliato il risultato dello scorso anno a Doha, dove fu eliminato ai quarti da Lehecka, e ha poi ... adnkronos.com

CARLOS ALCARAZ VINCE A DOHA Il numero 1 del mondo porta a casa il 26° titolo in carriera, superando Arthur Fils in finale con il punteggio di 6-2 6-1. Con questo trionfo, il 9° in un ATP 500 e l'11° su cemento, Alcaraz raggiunge quota 13.550 punti in cla x.com