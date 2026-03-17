Jannik Sinner ha vinto il suo venticinquesimo match in carriera a Indian Wells, arrivando a poco più di un passo da Carlos Alcaraz nella classifica mondiale. Dopo la vittoria in California, ha spiegato che la pioggia a Montecarlo ha influenzato il suo modo di giocare, rivelando anche un episodio di sconfitta a Doha contro Mensik, che non gli aveva lasciato una buona impressione sul suo livello di tennis.

Il segreto della vittoria a Indian Wells e della riforma ritrovata? La pioggia su Montecarlo, lo ha svelato Jannik Sinner dopo la vittoria in California, la venticinquesima della sua già fantastica carriera: “A Doha ho perso con Mensik e non mi sembrava di giocare il miglior tennis. Ma può succedere: così volevo tornare a Montecarlo, però il meteo lì era pessimo. E allora ho deciso di partire subito per Indian Wells. Era uno dei tornei che non avevo mai vinto, quindi era giusto arrivare molto presto, cercando di concentrarmi sul percorso. In California c’erano anche un paio di amici che mi hanno aiutato a non pensare sempre e solo al tennis. Siamo andati a giocare un po’ a golf. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Sinner, ora è il momento decisivo per tentare il sorpasso ad Alcaraz

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