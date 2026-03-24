A 29 anni, ha raccontato di aver tentato di togliersi la vita, definendosi uno stupido. Ha espresso la sua convinzione nella reincarnazione, affermando che rinascerebbe come gatta. Ha scritto un capitolo rilevante nella musica italiana, conquistando l'affetto di molte donne e conducendo una vita senza particolari scandali.

Gino Paoli, gigante della musica italiana, è morto nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 marzo. Aveva 91 anni. Ripubblichiamo l'intervista apparsa nel settembre 2024 in cui affrontava anche il tema della morte. Sono a casa di Gino Paoli, davanti a un poggiolo sospeso tra il cielo e il mare della Liguria, perché la serie di interviste che state leggendo su 7 l'abbiamo intitolata "Senza fine", e lui era perciò una tappa obbligata. In realtà con quella celebre canzone d'amore, scritta per Ornella Vanoni, la morte non c'entra molto. Oppure sì? «Sì, perché l'amore» sostiene Gino «è la miglior finzione conosciuta di immortalità. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Quando Paoli disse: 'Tentai di uccidermi a 29 anni perché ero uno stupido. Credo alla reincarnazione: rinascerò gatta'

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