Durante una puntata di “Non è la Rai”, Enrica Bonaccorti intervenne per sventare la truffa del “Cruciverbone”, un episodio che resta tra i più ricordati nella storia della televisione italiana. In quella scena, Bonaccorti rispose a una frase di Maria Grazia, dichiarando di non aver ricevuto domande, mentre un dirigente le aveva detto che certi contenuti non facevano bene alla trasmissione. Questo momento è rimasto impresso come un classico del piccolo schermo, ancora oggi riproposto dai social network.

È uno dei momenti più iconici nella storia della tv italiana. Un vero cult che non tramonta mai, grazie al potere dei social network che riescono a rendere sempre attuali anche episodi che altrimenti risentirebbero del tempo che passa. È la “truffa del cruciverbone “, avvenuta nella prima edizione di Non è la Rai, l’unica condotta da Enrica Bonaccorti, scomparsa oggi a 76 anni per un tumore al pancreas. La truffa del Cruciverbone. Era il 31 dicembre 1991, e Bonaccorti era alla guida del programma che fece conoscere al grande pubblico un nutrito gruppo di ragazzine che si alternavano tra balli e canti (rigorosamente in playback). Tra un’esibizione e l’altra il pubblico da casa veniva coinvolto in alcuni giochi, come appunto il “ Cruciverbone ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Io non ti ho fatto nessuna domanda, Maria Grazia", quando Enrica Bonaccorti sventò la truffa del "Cruciverbone" a "Non è la Rai": "Uno dei capi mi disse 'Queste cose non fanno bene alla tv'"

